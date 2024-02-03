“ظهور حقيقة بيلين لفريد” مسلسل طائر الرفراف الحلقة 56 مترجمة HD وتردد القنوات التي تنقل المسلسل التركي

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 56، يثير الكثير من الانتظار والترقب بين متابعي الدراما التركية في الوطن العربي، حيث ينتظرون أحداث الحلقة الجديدة بفارغ الصبر ويتساءلون عن مصير شخصيات المسلسل وحول ما سيحدث في الحلقة القادمة بين فريد وسيرين، وبالتالي سيتم عرض الحلقة الجديدة في المواعيد الأسبوعية المعتادة على القنوات الحصرية، في هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل الحلقة وما سيحدث فيها، بالإضافة إلى الموعد المحدد وتردد القنوات الناقلة للمسلسل.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 56



تمتع مسلسل طائر الرفراف بنجاح كبير خلال عرضه، حيث تناول قصة شاب غير مسؤول من عائلة ثرية يدعى فريد، الذي يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة ويعود بعدها إلى مدينته أسطنبول وعند عودته تورط فريد في الكثير من المشاكل التي تضطره للزواج من فتاة من قرية عنتاب، وتدور الحلقة الرابعة والخمسين حول محاولة فريد للعودة إلى القصر بصحبة زوجته لكن أختها تعارض ذلك بسبب أنها تحب فريد، وبالنسبة لموعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة الجديدة.

يتم بث مسلسل “طائر الرفراف” كل أسبوع في مساء يوم الجمعة ويكون البث في تمام الثامنة مساءً وفقًا للتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً وفقًا للتوقيت في القاهرة، بالإضافة إلى ذلك تبث الحلقة أيضًا على موقع قصة عشق.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

نقدم إليكم الترددات الجديدة لقنوات مسلسل طائر الرفراف:

التردد: 10922

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الاستقطاب: العمودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

مسلسل طائر الرفراف: قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الاستقطاب: العمودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

مسلسل طائر الرفراف: قناة ستار Star Tv التركية