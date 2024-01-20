أرتفاع جنوني غير متوقع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20 يناير 2024 في المصانع والأسواق

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20 يناير 2024، مفاجآت غير متوقعة بالمرة أعلنت عنها مصانع وشركات التصنيع الحديد والأسمنت، تأتي زيادة الأسعار نظراً لارتفاع الدولار الساعات الماضية، يستخدم الحديد والاسمنت في البناء ولا يمكن استبدال تلك المواد بأي شئ أخرى، حيث تختلف الأسعار في المصنع عن الأسعار في الأسواق، مما تختلف من بين مصنع وآخر حسب النوعية، هناك بعض الأعمال التي يطلب على المواطن شراء الحديد والأسمنت لإتمام مهام عمله لذلك نجد أن الأىونة الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها، واليوم عبر التقرير التالي ننشر لكم آخر تطورات أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20 يناير 2024 ترقبوا معنا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20 يناير 2024

ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل ملحوظ حسب تعاملات اليوم السبت 20 يناير، كما أعلنت شركة حديد عز على رفع سعر طن الحديد في الأسواق ليصل سعر الطن 48300، ويصل القيمة حسب السوق المحلي للبيع بسعر 3800 جنيه وتعتبر تلك الزيادة كبيرة للغاية بالضريبة المضافة، كما هناك بعض المصانع أيضاً أعلنت عن رفع سعر بيع حديد التسليح والأسمنت ويتم تطبيق الزيادة مع تعاملات اليوم 20 يناير 2024.

حيث وصل سعر طن حديد عز الاستثماري اليوم السبت 20 يناير نحو 42328 جنيه.

كما يسجل سعر حديد عز 48300 بزيادة وصلت 3800 جنيه.

قائمة أسعار الحديد في المصانع المختلفة اليوم

سعر حديد المصريين 39 ألفًا و500 جنيه.

كما وصل سعر حديد مصر ستيل اليوم 39 ألف جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 39 ألفا و500 جنيه.

سعر حديد المعادي 38 ألفا و500 جنيه.

سجل حديد الكومي 38 ألف جنيه.

ووصل سعر حديد المراكبي سجل 39 ألفا و500 جنيه.

حديد عطية سجل 39 ألفا و200 جنيه.

سعر حديد العشرى سجل 39 ألف جنيه.

اسعار الاسمنت اليوم في المصانع والأسواق

وصل سعر طن الأسمنت الرمادي حسب تعاملات اليوم السبت 20 يناير 2024 نحو 2373 جنيها بزيادة 4 جنيهات فقط.