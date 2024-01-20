شجع النشامى.. تردد القناة الناقلة للمباراة الأردن وكوريا في كأس آسيا “BeIN SPORTS ASIAN CUP 1 HD”

يتطلع جمهور الأردن بشغف إلى مشاركة منتخب بلاده في النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الآسيوية، حيث سيواجه المنتخب الأردني نظيره الكوري الجنوبي في الجولة الثانية لدور المجموعات على ملعب الثمامة، يسعى منتخب الأردن إلى تحقيق التأهل للدور الستة عشر وتحقيق المزيد من الانتصارات بعد فوزه الساحق في المباراة السابقة على ماليزيا بأربعة أهداف، وفي هذا المقال سنقدم لكم المعلومات حول القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية إضافة إلى تردد قناة BeIN SPORTS ASIAN CUP 1 HD وأسماء المعلقين على هذه المواجهة النارية بين المنتخبين.

القنوات الناقلة للمباراة النارية بين كوريا الجنوبية والأردن في بطولة كأس آسيا لعام 2024

سيتم بث مباراة الأردن وكوريا الجنوبية عبر مجموعة من القنوات، وتشمل القنوات التالية.

قناة SSC1 HD.

BeIN SPORTS ASIAN CUP 1 HD

قناة الكأس إكسترا الأولى ALKASS EXTRA ONE HD.

قناة الرابعة سبورت العراقية Alrabiaa Sport.

قناة أبو ظبي سبورت آسيا Abu Dhabi Sports Asia 1.

تردد قناة BeIN SPORTS ASIAN CUP 1 HD الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية

يمكنكم متابعة قناة BeIN SPORTS ASIAN CUP 1 HD عبر ترددها الموضح في الأسطر التالية.

لمتابعة BeIN SPORTS ASIAN CUP 1 HD عبر القمر الصناعي نايل سات، يرجى ضبط الإعدادات التالية.

التردد: 12188 (أفقي)

معدل الترميز: 27500

نسبة التصحيح: 3/4

لمتابعة BeIN SPORTS ASIAN CUP 1 HD عبر القمر الصناعي سهيل سات، يرجى ضبط الإعدادات التالية.

التردد: 10810 (أفقي)

معدل الترميز: 27500

نسبة التصحيح: 3/4

يجدر بالذكر أن مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورت القطرية (BeIN SPORTS) القطرية تملك الحقوق الرسمية لنقل جميع المباريات التي تجري في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2024 المقامة في قطر، وتقوم الشبكة بالاستفادة من جميع الوسائل الممكنة لضمان نجاح البث التلفزيوني للبطولة، ومن المقرر أن تنقل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية عبر قناة BeIN SPORTS ASIAN CUP 1 HD، وستكون المهمة بين يدي المعلقين حسن العيدروس وحاتم بطيشة.