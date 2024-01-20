شاومينج بيغشش.. تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول الأحد 21 يناير

تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية 2024، يعيش طلاب الصف الثالث الاعدادي حالة من التوتر والقلق لأنهم يؤدون غداً الأحد الموافق 21 من يناير مادة اللغة الإنجليزي ويريدون الوصول إلى تسريبات الأمتحانات أو الأسئلة المتوقعة لكي يحصلون على أعلى درجات النجاح، أصبحت ظاهرة البحث عن التسريبات منتشرة للغاية الآونة الأخيرة وهذا بسبب تغييرات المنهج وإضافة بعض المواد وزيادة الوحدات.

تعد الشهادة الإعدادية من المراحل المهمة جداً للطلاب جميعاً أم إختيار الثانوية العامة أم الدبلومات الفنية ويختار الطالب طريقه في المرحلة التعليمية الجديدة، وهذا لأن الثانوي العام أو الفنية تختلف فيه نسب قبول الطالب ومن يريد الإلتحاق بكليات القمة يضع الثانوية العامة أمامه ويسعى ويجتهد لكي يحصل على مجموع عالي، اليوم نوضح لكم حقيقة عودة شاومينج بيغشش تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية 2024.

تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية 2024

خلال الساعات الأخيرة ارتفعت عمليات البحث عن صفحات شاومينج بيغشش وهو الاسم المتعارف عليها والتي كانت لها سابق بنشر تسريبات في امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، لكن نتيجة لما حدث من تلاعب قامت وزارة التربية والتعليم بمراقبة تلك الصفحات وقامت بغلقها منذ عدة سنوات ماضية، لكن تظهر بشكل متكرر صفحات جديدة تحمل نفس الاسم لكن لا يمكنها نشر اي تسريبات لأن امتحانات الطلاب يتم وضعها بسرية تامة ولا يمكن لأي شخص الإطلاع عليها، وأ، الصور التي تنشرها الصفحات ويتم تداولها صور قديمة وليس للعام الدراسي الجاري 2024 لذا على الطلاب الانتباه لأنهم لن يستفيدون منها شئ بل يهدرون أوقاتهم بدون فائدة.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024

أدى الطلاب في اليوم الأول من الامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً الجدول الرسمي الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم بتوجيهات رضا حجازي، وفي اليوم الثاني من الامتحانات الخميس 18 من يناير 2024 أدى الطلاب امتحان الهندسة والتربية الدينية في بعض المحافظات وهناك محافظات أدى طلابها مادة الدراسات بدلاً من الهندسة.

وغداً الأحد 21 من يناير 2024 يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً اللغة الأجنبية ومن الساعة 11.30 وحتى الساعة 12.30 تكنولوجيا المعلومات وفقاً للجدول الزمني، ويؤدي الطلاب الامتحانات حسب الإجراءات الأمنية والوقائية لسير الامتحانات دون مشاكل.