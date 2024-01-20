لعشاق الطهي والمطبخ.. ثبت تردد قناة فتافيت “Fatafeat” بآخر تحديث (يناير 2024) على نايل سات وعرب سات

قناة فتافيت تحتل مكانة رائدة بين القنوات الفضائية المتخصصة في فنون الطهي في الوطن العربي، تقدم القناة باستمرار أفضل وصفات الطهي، بفضل فريقها المميز من الشيفات، تعد Fatafeat اختياراً مثالياً وصديقاً لكل ربة منزل تسعى لتجديد خياراتها المطبخية، يبحث العديد من النساء عن تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية، وستجد في القادم من الفقرات نبذة عن قناة الطبخ “فتافيت” بالإضافة إلى معلومات التردد الكاملة على الأقمار الصناعية المتاحة.

صديقة محبي الطهي.. لمحة عن قناة Fatafeat

تعد فتافيت القناة العربية الرائدة في ميدان فنون الطهي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تعرض أشهى الوصفات العربية والعالمية على مدار الساعة وبشكل مجاني بدون انقطاع، تقدم القناة محتوى باللغتين العربية والإنجليزية، مما يسهل على المشاهدين متابعتها من مختلف أنحاء العالم والاستمتاع بالوصفات الغربية والشرقية.

تنطلق قناة Fatafeat من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مقرها الرسمي في مدينة دبي، ونجحت القناة في تحقيق انتشار واسع ونجاح كبير في الوطن العربي، وذلك بفضل فريقها المتميز من أشهر وأفضل الشيفات في مجال الطهي، مما ساهم في تحقيق ملايين المشاهدات.

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وتقوم إدارة قناة فتافيت بتنويع محتواها من خلال تقديم وصفات متنوعة، حيث بدأت في الفترة الأخيرة بعرض أطباق من المطبخ التركي والآسيوي والغربي، وقامت بتخصيص برامج خاصة لهم يتم عرضها خلال اليوم، وتتميز Fatafeat بجودة عالية في الصوت والصورة دون وجود أي تشويش، وتقدم تجربة مشاهدة فريدة، كما يتيح وجود حساب رسمي للقناة على منصة يوتيوب للجمهور إمكانية الوصول إلى الحلقات ومشاهدتها في أي وقت يناسبهم.

تردد قناة فتافيت على عرب سات ونايل سات بآخر تحديث 2024

يمكنكم متابعة قناة فتافيت عبر ترددها الذي يمكنكم ضبطه لمتابعة البث.

لمتابعة Fatafeat عبر القمر الصناعي نايل سات، يرجى ضبط الإعدادات التالية.

التردد: 12437

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

لمتابعة Fatafeat عبر القمر الصناعي عرب سات، يرجى ضبط الإعدادات التالية.

التردد: 12226

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تجدر الإشارة إلى أن قناة فتافيت تبث بجودة عالية الدقة، ولكن يمكن استقبالها على الأجهزة العادية دون مشاكل، كما أن اسمها في قائمة القنوات هو Fatafeat.