تساقط البرد وتحذير من السيول.. حالة الطقس المتوقعة في السعودية اليوم السبت 20 يناير 2024 م / 08-07-1445 هـ

نشر المركز الوطني للأرصاد توقعاته حول الحالة الجوية المتوقعة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 20 يناير 2024 م / 08-07-1445 هـ، حيث يتوقع تشكل الضباب في بعض المناطق، وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع تواجد سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض وخاصةً في الأجزاء الموجودة في الجهة الجنوبية منها، كما يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول، وذلك برفقة رياح نشطة وزخات من البرد في أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة، وإليكم التفاصيل.

توقعات درجات الحرارة بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة في بعض المدن السعودية اليوم السبت 20 يناير 2024 م

إليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية لبعض المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت الموافق08-07-1445 هـ.

مكة: 32 / 20 درجة، مع احتمالية لأمطار رعدية.

الرياض: 22 / 9 درجات، غائم.

جدة: 30 / 21 درجة، مع سحب رعدية.

المدينة المنورة: 26 / 15 درجة، جو صحو.

الدمام: 23 / 12 درجة، رياح نشطة.

بريدة: 20 / 8 درجات، غائم.

حائل: 19 / 6 درجات، غائم جزئي.

نجران: 22 / 12 درجة، غائم جزئي.

الخرج: 22 / 11 درجة، أمطار خفيفة.

المجمعة: 20 / 9 درجات، غائم.

الدوادمي: 22 / 10 درجات، رياح نشطة.

شرورة: 27 / 15 درجة، رياح نشطة.

الباحة: 18 / 9 درجات، أمطار غزيرة.

عرعر: 20 / 7 درجات، غائم جزئي.

تبوك: 21 / 7 درجات، جو صحو.

وادي الدواسر: 24 / 14 درجة، رياح نشطة.

الطائف: 23 / 10 درجة، مع احتمالية لأمطار رعدية.

سكاكا: 20 / 6 درجة، جو صحو.

جازان: 29 / 25 درجة، أمطار غزيرة.

طريف: 18 / 6 درجات، غائم جزئي.

أبها: 18 / 9 درجات، أمطار غزيرة.

حالة الخليج العربي والبحر الأحمر المتوقعة اليوم السبت 08-07-1445 هـ

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع توقع تكون سحب رعدية ممطرة، حالة البحر تكون خفيفة إلى متوسطة الموج ومائج مع تكون سحب رعدية ممطرة على الجزء الجنوبي، أما ارتفاع الموج، فيتراوح بين متر ومترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي، مع احتمال تكون سحب رعدية ممطرة أيضاً.

فيما يتعلق بالخليج العربي، تتوقع الأرصاد الجوية وجود رياح سطحية شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15-35 كم/ساعة، حالة البحر في الخليج تتوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة الموج، وفيما يخص ارتفاع الموج، من المتوقع أن يتراوح بين متر ومتر ونصف.