بدون تشفير.. استقبل تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة الناقلة لكأس آسيا 2024 

قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة هي قناة رياضية تابعة لمجموعة قنوات أبوظبي الإعلامية وتتمتع بشعبية واسعة في الدول العربية والغربية،و تتميز القناة بتغطية شاملة للأحداث الرياضية المحلية والعالمية، وتقدم بثًا مباشرًا ومجانيًا لمختلف الرياضات بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والتنس والفورمولا 1 والكثير من الرياضات الأخرى، وتعتبر قناة أبوظبي الرياضية من الرواد في نقل البطولات الكبرى، وتحظى بسمعة عالية بفضل تغطيتها المتميزة وجودة بثها، تستثمر القناة في تكنولوجيا عالية المستوى لتوفير تجربة مشاهدة ممتازة للمشاهدين، وتتميز أيضًا بفريق تحليل رياضي مميز يقدم تحليلات متعمقة للمباريات والأحداث الرياضية.

قناة أبو ظبي الرياضية 2024:

بحصلت إدارة قناة أبوظبي الرياضية على حقوق نقل وبث مباشر لكافة مباريات بطولة كأس آسيا، وهذا يعني أن المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتمكنون من متابعة جميع مباريات البطولة بسهولة ومجانًا عبر شاشاتهم المنزلية،و ستقدم القناة تغطية شاملة للمباريات، بما في ذلك المباريات الحية والتحليلات الاستوديو الخاص بها ، وكذلك اللقطات الحصرية والمقابلات مع اللاعبين والمدربين، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة لعشاق الرياضة، وباختصار، قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة هي وجهتك المفضلة لمتابعة الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، وكأس آسيا هي إحدى البطولات التي ستتمكن من مشاهدتها بشكل كامل ومجاني على هذه القناة المرموقة.

التردد الجديد لقناة أبوظبي الرياضية 2024:

إدخال تردد القناة : 11411 ميجاهرتز

إدخال الاستقطاب: أفقي

إدخال معدل الترميز: 27500

إدخال معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عرب سات

إدخال تردد القناة : 11526

إدخال الاستقطاب: أفقي

إدخال معدل الترميز: 27500

إدخال معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة أبوظبي الرياضية2024 HD