استعلم حالًا .. نتائج شفوي مباراة التعليم 2024 في المغرب

تحرص وزارة التربية والتعليم في المغرب على الإعلان عن نتائج مباراة التعليم الشفوي 2023/2024، وذلك خلال الايام المقبلة عبر الأكاديميات الجهوية، وقد تم اجراء الاختبارات الشفوية لجميع المرشحين خلال الشهر الماضي، وقد تم اختيار عدد منهم من الاختبار الكتابي لإجراء اختبار شفوي، ويترقب جميع المرشحين إعلان النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد، لذلك سوف نتعرف على رابط نتائج مباراة التعليم الشفوي 2023/2024، وموعد الإعلان عنها.

نتائج شفوي مباراة التعليم

من المقرر أن يتم إصدار نتائج مباراة التعليم الشفوي 2023/2024، وذلك عبر الأكاديميات الجهوية، بعد ان تم الانتهاء من الاختبار الشفوي للمرشحين الذين تم اختيارهم من المتقدمين إلى الاختبار الكتابي خلال الشهر الماضي، وقد تم تحديد لهم موعد ومكان لإجراء الاختبار الشفوي، ويترقب الجميع خلال هذه الأيام الإعلان الرسمي عن هذه النتائج، التي يهتم بها عدد كبير من المعلمين ممن يرغبون في التعاقد 2023-2024، ويأتي سبب التأخير في ظهور النتائج إلى مباريات التوظيف التي تخص الكادر النظامي.

الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم الشفوي

يمكن الاستفسار عن النتائج الخاصة بمباريات الاختبار الشفوي، وذلك من خلال عدد من الخطوات، نقدمها لكم في السطور التالية: