منحة العائلات المعوزة في تونس 2024 والشروط المطلوبة للتقديم عبر وزارة الشؤون الاجتماعية

يتساءل الكثير من المواطنين عن منحة العائلات المعوزة في تونس 2024 التي تعتبر من المساعدات النقدية التي تقدمها الحكومة للأكثر احتياجاً، كما أن منحة العائلات مقدمة من الشؤون الاجتماعية لمحاربة هذا الغلاء وتحسين ظروف معيشة الكثير من الأسر المتعففة، عند تقديم الطالب والتأكد من مطابقة الشروط يحصل المتقدم على دخل بشكل شهري يسانده في تلك الظروف الصعبة وهذا بتوجيهات الحكومة لرفع العبء عن تلك الأسر الفقيرة، واليوم عبر التقرير التالي ننشر لكم أبرز شروط الاستحقاق من منحة العائلات المعوزة في تونس 2024.

منحة العائلات المعوزة في تونس 2024

تعد منحة العائلات المعوزة واحدة من وسائل الدعم المقدمة من الشؤون الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقاً للمال، يحصل المقبولين في المنحة على مبلغ مالي يصل نحو 300 دينار تونسي، عملية التسجيل الأولى تتم بشكل مبدئي من خلال الانترنت عبر الموقع الرسمي للشؤون، كما يجب على المستقدم تجهيز المستندات الرسمية بشكل كامل وتقديمها لأقرب مكتب حكومي تابع للشؤون وتقديم المستندات المطلوبة وهي

بطاقة التعريف الوطنية. صورة شخصية لرب الأسرة ويجب أن تكون واضحة وحديثة. تقديم شهادات ميلاد الأبناء وجميع أفراد الأسرة. تقديم بيان طالب من المدرسة للأبناء للمراحل التعليمية المختلفة. صور من فواتير استهلاك الكهرباء والمياه. تقديم بعض الفحوصات الطبية لمن يعاني من حالة مرضية ويحتاج إلأى علاجات شهرية.

شروط التسجيل في منحة العائلات المعوزة

تم وضع شروط القبول في منحة العائلات المعوزة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية والتي تأتي على النحو التالي: