من هُنـــا .. رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة

وفرت وزارة التربية والتعليم لينك مباشر لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقعها، مع الإعلان في نفس الوقت عن أهم المستندات والأوراق المطلوبة لذلك، ويستمر إتاحة التسجيل إلى 22من فبراير 2024.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن لينك مباشر لتسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، وقد تم تحديد طريقة التسجيل، والتي جاءت على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول على لينك تسجيل الاستمارة من خلال النقر هنا

ثم اختر تسجيل الدخول.

قم بإدخال البريد الإلكتروني على المنصة Office 365.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

أكتب الرقم السري المتعلق بالبريد الإلكتروني.

سوف تظهر استمارة الطالب، موجود بها بياناته الأساسية.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة.

ثم أرفق المستندات المطلوبة.

تأكد من دقة البيانات التي قمت بإدخالها والأوراق المرفقة.

ثم اضغط على حفظ، ثم قم بطباعتها ثم تقديمها في المدرسة، إلى جانب المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتسجيل استمارة الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا بد من تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وبدونها لن يسمح للطالب بدخول الامتحان، كما يجب تعبئة استمارة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة، ومن أهم الأوراق المطلوبة ما يلي: