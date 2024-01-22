اعرف دلوقتي .. موعد الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين 2024

قامت وزارة التعليم السعودية بتخصيص لينك الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين، وقد تم الكشف عن تاريخ ظهور هذه النتائج، وخاصة بعد أن قررت الوزارة إغلاق باب التسجيل خلال ثلاثة أيام مقبلة، وآخر موعد الخميس 19/1/2024، كما أوضحت الوزارة خطوات التقديم على الاعتراض، والذي سيتم إتاحته بعد الإعلان عن النتائج بخمسة أيام، بهدف تطبيق مبدأ التكافؤ الفرص التعليمية، مع تمكين كل متقدم من الحصول على النقاط، ويمكن التعرف على مزيد من التفاصيل خلال هذا المقال.

نتيجة النقل الخارجي للمعلمين

يستطيع كل معلم يرغب في تقديم اعتراض على النقل الخارجي للمعلمين، السير على النقاط التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التعليم السعودية، من هنا.

كما يمكن تقديم الاعتراض من خلال الدخول على منصة نور.

ثم قم بإضافة اسم المستخدم، بعدها كلمة المرور.

ثم يمكنك الضغط على تسجيل دخول.

انقر على خدمات شؤون المعلمين.

ثم اختر استعلام عن النقل الخارجي.

سوف يتم عرض صفحة تتضمن الرغبات التي قدمتها في النقل الخارجي.

اضغط على طلب اعتراض.

يمكنك طريقة تقديم الاعتراض، من خلال الاختبار بين آلي أو يدوي.

كيفية التسجيل في حركة النقل الخارجي للمعلمين

كما يمكنك التسجيل في برنامج النقل الخارجي للمعلمين، والتقدم من خلال اتباع الخطوات التالية: