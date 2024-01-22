من هُنــا .. لينك استمارة التقديم على الكلية البحرية العراقية 2024 للدراسة الاعداديه

قامت وزارة الدفاع وقيادة القوة البحرية بإطلاقها من أجل التطوع للعمل في صفوف القوات البحرية للعام الحالي 2024، تلك الاستمارة صالحة للخريجين من الدراسة الإعدادية الفرع العلمي لليوم 16 من شهر يناير يوم الثلاثاء لذلك بإمكان الراغبين في الالتحاق بالكلية أن يقوموا بزيارة الموقع الخاص بوزارة الدفاع العراقية والمنصة التي تتبعها ويتم ملء الاستمارة حتى يوم 19 من شهر يناير الحالي 2024.

استمارة التقديم على الكلية البحرية

قامت وزارة الدفاع العراقية في بإصدار بيانها الذي ينص على إمكانية الالتحاق بالقوات البحرية العراقية للسنة الجارية 2024 من خلال موقعها الرسمي وعبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أن كل الخريجين من الدراسة الإعدادية الفرع العلمي يمكنهم التقديم على الكلية البحرية، وذلك من خلال موقع وزارة الدفاع العراقية وعلى المنصات التي تتبعها، حيث يبدأ ذلك من يوم 16 من شهر يناير 2024 ويستمر حتى يوم 19 من شهر يناير، كل ما عليك فعله هو العبور على الرابط الخاص بها والدخول مباشرة عليه من هنا.

الأوراق المطلوبة للمتقدمين على صفوف البحرية

حتى يتم التقديم على البحرية ومركز التدريب المهني هناك بعض المستندات الواجب توافرها، والتي تتمثل في التالي: