تردد القنوات
دلوقتي استقبل .. تردد قناة ssc السعودية الرياضية 2024 عرب ونايل سات
تعد قناة SSC الرياضية من القنوات الفضلى التي تعرض مباريات الدوري السعودي التي يبحث عنها الكثير من محبي الرياضة ويتم تقديم محتوي متميز من البطولات والاستمتاع بمشاهدة المباريات بجودة عالية على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات وسهيل سات وسوف نتعرف في هذا المقال على بيانات التردد لقناة SSC الرياضية السعودية على الأقمار الصناعية المختلفة.
تردد قناة ssc السعودية الرياضية
يمكن الوصول إلي قناة SSC الرياضية على القمر النايل سات والمشاهدة بجودة عالية عقب الوصول إلي لبيانات التردد الآتية:
- تردد القناة: 11523
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على العرب سات
فيما يلي أحدث تردد للقناة على العرب سات:
- تردد القناة: 12380
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد قناة SSCالرياضية على سهيل سات
فيما يلي تردد القناة على سهيل سات:
- تردد القناة: 11585
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/2
كيفية ضبط تردد قناة SSC الرياضية السعودية
حتى يتم تنزيل تردد قناة SSC الرياضية على الريسيفر ينبغي السير على مجموعة من الخطوات التي تتمثل في الآتي:
- الخطوة الأولي يتم الضغط على زر القائمة في جهاز الريموت كنترول.
- الخطوة الثانية الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.
- الخطوة الثالثة القيام بالضغط على نوع القمر الصناعي.
- الخطوة الرابعة إدخال البيانات الخاصة بالتردد ومعامل الترميز ومعدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.
- الخطوة الخامسة بعد إدخال البيانات نقوم بالضغط على كلمة “بحث”.
- الانتظار قليلًا حتى يتم إتمام البحث وظهور قائمة بقنوات SSC.
- الخطوة الأخيرة بعد تنزيل القنوات نقوم بالضغط على “حفظ”.