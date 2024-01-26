دلوقتي استقبل .. تردد قناة ssc السعودية الرياضية 2024 عرب ونايل سات

تعد قناة SSC الرياضية من القنوات الفضلى التي تعرض مباريات الدوري السعودي التي يبحث عنها الكثير من محبي الرياضة ويتم تقديم محتوي متميز من البطولات والاستمتاع بمشاهدة المباريات بجودة عالية على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات وسهيل سات وسوف نتعرف في هذا المقال على بيانات التردد لقناة SSC الرياضية السعودية على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية

يمكن الوصول إلي قناة SSC الرياضية على القمر النايل سات والمشاهدة بجودة عالية عقب الوصول إلي لبيانات التردد الآتية:

تردد القناة: 11523

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على العرب سات

فيما يلي أحدث تردد للقناة على العرب سات:

تردد القناة: 12380

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة SSCالرياضية على سهيل سات

فيما يلي تردد القناة على سهيل سات:

تردد القناة: 11585

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

كيفية ضبط تردد قناة SSC الرياضية السعودية

حتى يتم تنزيل تردد قناة SSC الرياضية على الريسيفر ينبغي السير على مجموعة من الخطوات التي تتمثل في الآتي: