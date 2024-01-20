اعرف امتى .. موعد إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني 1445

يبحث الكثير من المعلمين والطلاب عن تاريخ إجازة الفصل الدراسي الثاني في المملكة، حيث بينت وزارة التعليم جدول للإجازات حسب التقويم الدراسي حيث من المقرر أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني في يوم الثاني والعشرون من شهر فبراير وتستمر لمدة عشرة أيام فتنتهي في يوم الثالث من شهر مارس لعام 2024 وبداية الفصل الدراسي الثالث وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي وسوف نتعرف في هذا المقال عن تفاصيل الإجازة في الفصل الدراسي الثاني.

موعد إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني

تم الكشف عن موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني والذي أعلنت عنه وزارة التعليم في يوم الأحد الموافق الثامن من شهر شعبان لعام 1445 وتنتهي الامتحانات في يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر شعبان لعام 1445، كما أنه قد تم الإعلان عن إجازة الفصل الدراسي الثاني في يوم الثاني والعشرون من شهر فبراير لعام 2024 ويوافق أيضًا ذكري يوم التأسيس السعودي وتكون إجازة عامة للطلاب والموظفين ومدفوعة الأجر.

الفصل الدراسي الثالث لعام 1445

بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول في المملكة العربية السعودية يتم عودة الطلاب إلي استئناف الدراسة عقب قضاء عشرة أيام في الإجازة ويتم بداية الفصل الدراسي الثالث في يوم الثاني والعشرون من شهر شعبان لعام 1445 الموافق الثالث من شهر مارس لعام 2024.