من هُنــا .. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب بشكل كبير في الوقت الحالي عن الاطلاع على نتائج الطلاب سلطنة عمان لعام 2024، وتبعا لما قامت بتحديده وزارة التربية والتعليم العمانية إن النتائج سوف يتم رفعها على موقع البوابة التعليمية وذلك بعد الانتهاء المباشر من عمليات التصحيح والمراجعات، وذلك بجانب إن الوزارة سوف تقوم بالإعلان عن النتائج لكافة المراحل التعليمية، وهذا من أول الصف الخامس حتى الصف الحادي العشر، وسيكون الموقع متاحا لكافة الطلاب.

نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

تبعا لما قامت بالتصريح عنه وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان إن كل طالب يمكنه بكل سهولة التعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2024، وهذا عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص للبوابة التعليمية، كما صرحت أيضا أن الاستعلام عن النتيجة يتم عن طريق رقم المقعد الخاص بالطالب، والاستعلام عن النتيجة لابد من اتباع الخطوات التالية:

لابد في بداية الأمر زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للبوابة التعليمية، من هنا.

تسجيل الدخول على الموقع من خلال البريد الإلكتروني وإدخال كلمة السر.

القيم بالضغط على خيار التعليم المدمج.

بعد ذلك اختيار البوابة الإلكترونية.

ثم القيام بالنقر على أيقونة نتائج الطالب.

تحديد الصف المقيد به الطالب، والقيام بإدخال اسم المدرسة ورقم المقعد أو الجلوس.

بعد ذلك الضغط على أيقونة عرض النتيجة وبعدها تظهر النتيجة.

كيفية تسجيل الدخول على البوابة التعليمية لأولياء الأمور

من المعروف أن وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان دوما تسعى نحو التحديث المستمر للنظام التعليمي، لهذا قامت وزارة التعليم العمانية بإنشاء صفحة تخص ولي أمر الطالب ويستطيع عن طريقها متابعة مستوى الطالب والاستعلام عن درجاته، ولتسجيل الدخول على الصفحة لابد من اتباع الخطوات التالية: