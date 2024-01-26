اعرف دلوقتي .. موعد عطلة راس السنة الامازيغية 2024 بالمغرب لكل القطاعات

انطلقت رحلة البحث بين المواطنين في المغرب عن تفاصيل عطلة رأس السنة الأمازيغية 2024، حيث تم تأجيلها إلى صباح يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024، بعدما كانت مقررة في يوم الأمس الأحد الموافق 14 يناير 2024، وتعتبر هذه السنة الأمازيغية الأولى التي يحتفلون بها، وذلك بعد إعلان الديوان الملكي في الرابع من مايو الماضي من عام 2023، اعتبار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، وتأكيدها في بلاغ من رئاسة الحكومة العام الماضي.

موعد عطلة راس السنة الأمازيغية

من خلال التكرار في البحث بين الأشخاص عن عطلة رأس السنة الأمازيغية 2024 في المغرب، أعلنت الحكومة أن يوم الأحد الرابع عشر يناير من كل عام سيكون يوم إجازة رسمي لكل القطاعات اعتباراً من العام الجاري، و يأتي هذا القرار في سياق تكريس الطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وأعلنت الحكومة أيضا عن 25 إجراءً، من بينها إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي وزارات التعليم والصحة والعدل، وكذلك في الإعلام السمعي البصري.

ماهي رأس السنة الأمازيغية

رأس السنة الأمازيغية، المعروفة أيضا باسم “يناير”، هي احتفالية تحتفل بها الشعوب الأمازيغية لاستقبال العام الجديد، تمثل رأس السنة الأمازيغية إحدى التقاليد الثقافية للشعوب الأمازيغية، وهي تتزامن عادة مع منتصف يناير في التقويم الغربي، وتتسم احتفالات رأس السنة الأمازيغية بتنظيم فعاليات ثقافية واحتفالات تعكس تراث وتقاليد هذه الثقافة القديمة، ويُعتبر الاحتفال برأس السنة الأمازيغية في بعض المناطق مظهرا هاما من مظاهر الحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية للشعوب الأمازيغية.