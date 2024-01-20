LINK نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2024 برقم الجلوس محافظة الإسكندرية

LINK نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2024،بعد أن أنهى طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن الموقع الرسمي التي أعلنت عنه الوزارة والذي من خلاله سوف يتمكن الطالب من الإطلاع على النتيجة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

LINK نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2024

حيث بدأ الطلاب الامتحانات في 2 يناير الماضي وانتهت في 15 يناير 2024، وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه فور االانتهاء من الامتحانات أعلنت الوزارة على الفور البدء في أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وذلك حتى يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2034 في الموعد المحدد لها دون تأخير.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الإعدادي الترم الأول 2024 في جميع المدارس على مستوى المحافظة بعد الإنتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية نظراً لانشغال المعلمين في مراقبة الامتحانات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 محافظة الاسكندرية

كما أشار سيادته إلى أن الطالب يمكنه أيضاً الاستعلام عن النتيجة من خلال زيارة الموقع الرسمي لمحافظة الإسكندرية، او من خلال اتباع الخطوات الآتية :