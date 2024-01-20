“هنا” رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 الترم الاول Pdf  نتيجة طلاب الثالث في العراق

كشفت وزارة التربية العراقية، عن أن نتائج الترم الاول تبدأ غدًا الأحد الموافق 21 من شهر يناير، في جميع المحافظات العراقية، على أن يُراعي بأن كل مرحلة دراسية لها جدول إمتحاني على أساسه تنعقد الإمتحانات، إضافة إلى أن الوزارة وجميع المديريات قامت بتهيئة المناخ الملائم لكي يؤدي كل طالب وطالبة إمتحانات في هدوء تام دون أي مشاكل أو عقبات، ولكي يحصلوا على أعلى الدرجات.

عرض نتائج الثالث متوسط

بعد أن يتم الإنتهاء من امتحانات الثالث المتوسط التي تبدأ غدًا الأحد، تبدأ بعدها مباشرة عمليات البحث عن النتائج التي تشهل جميع الطلبة والطالبات في محافظات العراق، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا.

بعد ذلك يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

اختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي مباشرة.

ليتم بعدها تحديد الدور والترم.

الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام”.

ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة بكل سهولة.

امتحانات الطلاب والطالبات في العراق

وأشارت وزارة التربية العراقية، إلى أنه تم تجهيز جميع قاعات الإمتحانات المتواجدة والمعنية بإستقبال الطلبة والطالبات على مستوى الدولة، إضافة إلى رصد الأسئلة التي تتلائم مع جميع الطلاب في المحافظات، بما يسمح لهم بتأدية الإمتحانات في هدوء ملائم، ولكي يحصلوا بعدها مباشرة على أعلى الدرجات التي يتم رصدها من قبل الوزارة.