وجبة يناير أخيرًا PDF كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 العراق

يزداد معدلات البحث في الآونة الأخيرة حول معرفة أسماء المواطنين الذين تضمنتهم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق في الوجبة الأخيرة، حيث يقدم هذا البرنامج العديد من المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا والأكثر فقرا وذلك للقدرة علي مواجهة غلاء المعيشة علي الرغم من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة شديدة الحرص والاهتمام علي تقديم هذا الدعم لمواطنيها سنسرد لكم كافة التفاصيل في السطور التالية تابعونا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

صرحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن الكشوفات بأسماء المواطنين الذين شملتهم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق في الوجبة السابعة، لذا من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن الكشوفات بأسماء المواطنين الذين شملتهم الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المواطنين الذين شملتهم الرعاية الاجتماعية 2024

أولا: يرجي الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

ثم قم بالنقر علي أيقونة المنصة الخاصة بمظلتي الإلكترونية.

يجب النقر علي خانة الرعاية لاجتماعية.

قم بالضغط علي أيقونة الوجبة السابعة.

علي الفور سوف يتم إظهار الكشوفات بأسماء المواطنين الذين تضمنتهم الرعاية الاجتماعية.

أخيرا: قم بالنقر علي زر الحفظ.

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