زيادة 100,000 دينار في رواتب المتقاعدين بالشروط المطلوبة لدى وزارة المالية العراقية 2024

صرحت وزارة المالية بأنها قامت على زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بمقدار 100,000 دينار عراقي لكل من حقق راتبه الشهري مليون دينار عراقي أو أدنى من هذا الراتب حيث خصصت لهم زيادة سوف تصرف لجميع من يستحق تلك الزيادة لرفع الحد الأدنى لهم كذلك من أجل مراعاة الظروف الإقتصادية التي تمر بها بعض البلاد حيث جاءت تلك الزيادة لتحسين مستوى الدخل لمن هم أقل أو يساوي راتبهم مليون دينار عراقي ولا يستفيد من تلك الزيادة من هم راتبهم أكثر من مليون دينار عراقي لذلك هناك بعض الشروط والضوابط التي وضحتها وزارة المالية من أجل الحصول على تلك الرواتب كما وضحت طريقة الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي للوزارة للتعرف بعد تسجيل جميع البيانات على الراتب الجديد لدى مؤسسة التقاعد في دولة العراق.

شروط الحصول على راتب التقاعد في دولة العراق

هناك بعض المواطنين العراقيين الذين يرغبوا التعرف على شروط رواتب المتقاعدين لدى وزارة المالية حيث وضحتها الوزارة حيث لابد من توفيرها من أجل الحصول على تلك الرواتب بشكل دائم في عموم دولة العراق لذلك إليكم التفاصيل كالاتي:

يشترط أن يكون المستفيد حاصل على الجنسية العراقية.

كذلك يجب توفير حساب مصرفي داخل دولة العراق.

يجب أن لا يقل فترة العمل عن 20 عام في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

كذلك يجب توفير أثبات بسداد جميع المستحقات التأمينية للحصول على راتب التقاعد في دولة العراق.

يجب أن لا يقل عمر المتقاعد عن 60 عام للرجال و55 عام للسيدات العراقية.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وضحت وزارة المالية بأنها تسعى دائماً على تحسين الدخل الشهري للمواطن العراقي وقد قامت برفع الحد الأدنى 100 ألف دينار عراقي للمتقاعد و150 ألف دينار عراقي للمهندس داخل نطاق دولة العراق حرصاً على تحسين مستوى المعيشة لهم في ظل تلك الظروف الإقتصادية وذلك بموافقة من الوزارة.