نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 عموم المحافظات، وسط حالة من الترقب والإنتظار يعيشها طلاب الثالث متوسط بعد أن انهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتهت في 20 ديسمبر الماضي، وسط متابعة مشددة من قبل وزارة التعليم العراقية، التي أكدت على حرصها في متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس العراقية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 عموم المحافظات…

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 عموم المحافظات

يترقب عدد كبير من الطلبة والطلبات الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 عموم المحافظات، والتي أكدت عنها الوزارة أنها سوف تصبح متاحة أمام الطلاب بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وذلك عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية.

وأشار وزير التعليم العراقي أن نسب نجاح الثالث المتوسط في العراق تخطت الـ 70% مشيراً إلى أنها نسبة جيدة عن نسب الدور الأول والثاني، وتقدم سيادته بخالص الشكر للقيادات التعليمية التي ساهمت في نجاح الطلاب ومشاركتهم في عملية التصحيح والمراقبة ورصد الدرجات.

رابط نتائج الثالث متوسط العراق 2024

وأشار وزير التعليم العراقي إلى أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراقر 2024، من خلال موقع نتائجنا أو من خلال اتباع الخطوات الآتية: