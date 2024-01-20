مسلسل حالة خاصة الحلقة ال7و8 كاملة.. مواعيد العرض والمنصات الناقلة

مسلسل حالة خاصة الحلقة ال7و8 ينتظره الجمهور المتابعة على أحر من الجمر بعد أن حققت الحلقتين الخامسة والسادسة نجاح كبير وتصدرت محركات البحث الأولى على جوجل ومواقع التواصل، يعد حالة خاصة من الأعمال الحصرية التي لم تعرض من قبل وفكرة العمل مختلفة بالنسبة للدراما المصرية ولم يعرض عمل مشابه له من قبل وهذا ما جعل المسلسل يحظى على إعجاب الكثير من الناس ويحصد ملايين المشاهدات.

في فترة قصيرة نجح مسلسل حالة خاصة وأصبح لديه قاعدة جماهيرية وأعرب الجمهور عن إعجابهم الشديد بالمسلسل وأداء فريق العمل، حالة خاصة ضمن الأعمال القصيرة التي تتكون من 10 حلقات فقط تم عرض 6 حلقات ولن يتبقى على نهاية المسلسل سوى أربعة حلقات يتم عرض حلقتين في الأسبوع، خلال الفقرات التالية من المقال نقدم لكم أبرز أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقة ال7و8.

مسلسل حالة خاصة الحلقة ال7و8

مازال مسلسل حالة خاصة يواصل النجاح والشهرة الواسعة بعد عرض 6 حلقات من المسلسل، ورغم أن المسلسل يعرض مرة واحدة في الأسبوع لكن الجمهور ينتظر الحلقات الجديدة بدون ملل وهذا يدل على أن تفاصيل وأحداث المسلسل شيقة للغاية، أحداث المسلسل تدور حول شاب اسمه نديم مصاب بمرض التوحد لكن مرضه لن يوقفه عن تحقيق حلمه وما يريد الوصول إلي، استطاع نديم أن يثبت ذكائه وينضم لفريق عمل بمكتب المحاماة وفي أول مرافعة له يأتي لموكله بالبراءة وهذا ما يجعل زميله عز يحاول التلاعب بعقله لكي يسرق أفكاره نظراً للغيره منه لكن يجد مساندة قوية من باقي الزملاء.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

يعرض مسلسل حالة خاصة على المنصات الإلكترونية وقناة فضائية واحدة ويأتي مواعده على النحو التالي:.

يتم عرض مسلسل حالة خاصة يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر منصة«Watch It» في تمام الساعة 12 مساءً حسب توقيت القاهرة و الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.

كما تشاهدون مسلسل حالة خالصة في الحلقة الجديدة 24 من يناير الجاري 2024 عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 9 مساءً.