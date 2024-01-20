الآن ظهرت.. نتائج الصف الثاني عشر 2024 الكويت الترم الأول عبر موقع المربع الإلكتروني

نتيجة الصف الثانى عشر الترم الأول للعام الدراسي 2023 ، حيث أعلنت وزارة التربية في الكويت عن نتائج الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 ، وقامت الوزارة، برفع النتائج على موقع الوزارة الإلكتروني، بالإضافة إلى توفيرها عبر تطبيق وزارة التربية المتاح على الهواتف النقالة وتطبيق “سهل” ، ويعد هذا الإعلان كجزء من جهود وزارة التربية والتعليم بالكويت من أجل التسهيل على الطلاب والطالبات فى عملية الوصول إلى النتائج، ويتمكن الطلاب من خلال هذا التطبيق من الوصول بسهولة إلى نتائج امتحاناتهم من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني، أو استخدام التطبيق الموجود على الهواتف الخاصة بهم.

نتائج الصف الثاني عشر 2024 الترم الأول:

بعد انتهاء طلاب القسم العلمي في للصف الثاني عشر فى الكويت من أداء امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024 الأربعاء الماضي، بدأت مباشرة اللجان المشرفة على الامتحانات في تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب ،وتمت مراجعة الدرجات التي تم تسجيلها، قبل رفعها إلكترونيا على موقع وزارة التربية، في هذه الأثناء، كانت اللجان تنتظر انتهاء طلاب القسم الأدبي من امتحاناتهم في يوم الخميس 18 يناير، وقد بدأت بالفعل في تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بهم، ومن المقرر أن تتم رفع نتائج الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول إلكترونيا عبر بوابة المربع الإلكتروني الكويتية التعليمية، خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2024:

قامت وزارة التعليم في الكويت بتوفير نتائج جميع المراحل التعليمية من خلال موقع الوزارة، و باستخدام الخطوات البسيطة التالية تستطيع الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.