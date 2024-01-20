PDF أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر مظلتي

تسعى الحكومة العراقية إلى توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة هذه الفئات، وتوفير لهم سبل العيش الكريم ويتم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الكترونيا من خلال بعض الخطوات البسيطة على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي العراقية ولا يتم الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية إلا للفئات التي تطابق مع الشروط المطلوبة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية إلكترونيا، وذلك تسهيلا على المواطنين في الحصول على المعلومات التي يحتاجونها حول هذه الخدمة. ويتم الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية إلكترونيا من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الرقمية، ثم اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الرقمية.

بمجرد فتح الموقع، ستظهر لك صفحة رئيسية تحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية اضغط على خيار “الرعاية الاجتماعية”.

ستظهر لك قائمة بجميع الوجبات التي تم الإعلان عنها حتى الآن حدد خيار “الوجبة الأخيرة”.

بعد ذلك، ستحتاج إلى تحديد المحافظة التي تقيم فيها.

ستحتاج إلى إدخال بعض البيانات والمعلومات الخاصة بك، مثل الرقم القومي واسم المحافظة واسم الأم.

بعد إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة، اضغط على خيار “اسماء المشمولين بالرعاية”.

سيظهر لك بعد ذلك قائمة تحتوي على اسماء المشمولين بالرعاية في الوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يشكل دعم الرعاية الاجتماعية أحد أهم البرامج الاجتماعية في العراق، حيث يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجاً، بما يساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية وحددت وزارة العمل العراقية عدداً من الشروط التي يجب توفرها للحصول على هذا الدعم منها: