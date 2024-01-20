تسجيل دخول منصة مظلتي.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة الأخيرة حسب الاسم

ضمن الموضوعات الأكثر أهمية خلال هذه الفترة في العراق الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لأنها تأخرت أكثر من المعتاد، وأن الدفعة السابعة كان من المقرر صرفها مع حلول شهر يناير الجاري ولقد اقترب الشهر على نهايته ولم يتم إصدار كشف واحد من المشمولين حتى الآن، وكلما طالت فترة الانتظار كلمات تزايدت عمليات البحث وكثرت الشائعات، وتدهورت ظروف معيشة الأسر المتعففة.

أكثر من شهرين ونصف وهناك حالة انتظار لإعلان الكشوفات وصرف المستحقات المتأخرة من الرعاية الاجتماعية واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لكم تفاصيل وأخبار جديدة ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكنكم الإطلاع على كشوفات المشمولين بالرعاية من خلال الدخول على الموقع الرسمي عند الضغط هنا. ثم اختيار خدمات الإلكترونية. حدد أولاً اختيار المحافظة. ثم كتابة رقم الهوية الوطنية. إضافة رقم الهاتف. ثم الضغط على استعلام وسوف تظهر الكشوفات.

الرعاية الأجتماعية الدفعة الأخيرة العراق 2024 نساء ورجال

تقدم على دعم الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة نحو 300 ألف متقدم من جميع المحافظات العراقية، وكانت أولى نسب تسجيل من محافظة بغداد وكركوك سواء للرجال أو النساء، وحسب تصريحات هيئة الحماية الاجتماعية أن إجمالي المستحقين من الدعم يكون 70 الف حسب البحث الإجتماعي التي قامت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما أكدت الوزارة من الضروري أن تتطابق شروط الاستحقاق على المتقدمين والتي تأتي على النحو التالي