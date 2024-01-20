الان.. تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين الحكومة – راجع حسابك الان

يهتم العديد من العاملين في القطاعات المختلفة ب مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024 حتى يتمكنوا من تلبية احتاجتهم المعيشية الأساسية وأيضاً تلبية الاحتياجات الخاصة بأسرهم، وقد أعلنت وزارة المالية المصرية أنه سيتم تبكير موعد صرف رواتب العاملين في القطاعات المختلفة في الدولة ليتم صرف كافة الرواتب قبل عيد الشرطة، من وقتها يتساءل العديد من الأشخاص على مدى صحة الخبر، سنتعرف علي التفاصيل.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024

من أهم الأمور التي يتساءل عنها المواطنين في الوقت الحالي هي مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024 حيث أعلنت الحكومة المصرية بأنه سيتم البدء في صرف رواتب شهر يناير بداية من يوم الاحد 21 يناير، ويستمر الصرف إلي 25 يناير، وذلك حرصا ًمن الحكومة علي تقاضي جميع العاملين في الدولة رواتبهم قبل الاحتفال بيوم عيد الشرطة.

ما هي أماكن صرف مرتب يناير

بعد أن تم الإعلان على الموعد الرسمي في صرف جميع رواتب العاملين في الدولة من قبل وزارة المالية المصرية، يتساءل العديد علي أماكن صرف الرواتب وقد تم التوضيح بأنه تستغرق عملية الصرف مدة تتراوح من يوم 21 يناير إلى 25 يناير، وقد أوضحت وزارة المالية بأن عملية الصرف ستكون علي حسب كل مؤسسة مفتاح صدور الرواتب في ماكينات الصرف الآلي بداية من هذا التاريخ، وأيضاً مكاتب البريد، وكافه فروع بنك ناصر الاجتماعي، وأيضاً ماكينات فوري، وقد تم التوضيح بأن الدولة تحرص على دراسة زيادة الرواتب والمعاشات والتي يتم صدور القرار بشأن هذا الامر في شهر إبريل، ولكن تم التوضيح بأنه يجب البث في القرار قبل بداية شهر رمضان المبارك، ليتمكن المواطن من تلبية احتياجاته الأساسية أثناء الشهر الكريم وتم التأكيد بأن هذه الزيادة ستكون بسبب ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية.