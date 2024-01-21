download.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي الالكترونية

تعتبر الرعاية الصحية في العراق من أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون هناك، ويتساءل العديد من المتقدمين على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 ليتمكنوا من التعرف هل تم قبولهم في هذه الدورة أم لا، وقد تم التوضيح من قبل وزارة العمل بإعلان أسماء كافة الأشخاص المستفيدين من الوجبة التاسعة والتي تم الموافقة عليهم، سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، بأنه يحق لكافة المواطنين الاستعلام على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالمنصة من خلال الضغط على الرابط التالي.

الضغط على استعلام الرعاية الاجتماعية من الشاشة الرئيسية للموقع.

اختيار أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، يجب على المتعلم اختيار رقم الدفعة والوجبة التي يرغب في الحصول عليها.

سيتم ظهور قائمة بالأشخاص الذين تم قبولهم في الدعم، يجب عليك تحميل الملف والبحث على اسمك من ضمن القائمة.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

يود الكثير من المواطنين العراقيين الاشتراك للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، ولكن أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، ضرورة توافر الشروط التالية في المتقدم: