أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالرقم الوطني عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، يترقب عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية الإعلان عن الأسماء المقبولين في برنامج الرعاية الإجتماعية الذي يعد من أشهر برامج الدعم التي تقدمه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية، والتي أعلنت عن توفير الكشوفات على الموقع الالكتروني تيسيراً على المواطنين خاصة كبار السن والسيدات.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بالإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، كون برنامج الرعاية الإجتماعية مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر والتي تسعى الحكومة العراقية على يد مد العون والمساعدة، وتوفير حياة كريمة لهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسر العراقية خبلال هذه الفترة.

وأكد وزير العمل العراقي خلال حديث له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة تلقت عدد كبير من الطلبات الخاصة ببرنامج الرعاية الإجتماعية،إلا أنه تم الموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط الآتية:

شروط الرعاية الإجتماعية 2024

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية عن أنه يجب على المتقدمين الالتزام بعدة شروط وهي:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيم في العراق بشكل دائم.

ألا يكون المتقدم أقل من 18 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام.

كما يجب ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

وأخيراً ألا يكون المتقدم لديه أول أو عقارات أو أملاك.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024