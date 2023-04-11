HERE.. رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية 2023 spa.gov.iq بالعراق الوجبة ال9 عبر موقع وزارة العمل

تصدر رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية 2023 محركات البحث، خاصة بعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي، خاصة وأنها توفر قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023، كما أطلقت وزارة العمل العراقية المنصة الإلكترونية “مظلتي” لتسهيل الاستعلام عن الأسماء في مختلف المحافظات العراقية؛ مما يوفر الجهد والوقت للمواطنين.

رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية 2023

تعتبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وسيلة سهلة وسريعة؛ من أجل التحقق من صحة البيانات الخاصة بالمستفيدين من الرعاية الاجتماعية وضمان توزيع الإعانات بشكل عادل وفعال، ويمكن الاستعلام عن االأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية، من خلال الرابط الخاص بمنصة “مظلتي” باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختيار تقديم منصة مظلتي الوجبة 9 العراق.

اختار الرعاية الاجتماعية.

اضغط على أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.

كتابة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على استعلام عن أسماء المشمولين الجدد.

ستظهر لك كل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية

يهتم العديد بالبحث عن منصة مظلتي من أجل التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة للعام 2023 في العراق.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي قامت بتوفير هذه المنصة الإلكترونية.

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسمائهم من خلال إدخال رقم بطاقة التموين الخاصة بهم على الموقع الرسمي للوزارة، وهو الأمر الذي يساعد على توفير الوقت والجهد للمواطنين ويساعد على تسهيل عملية التقديم لبرامج الدعم المختلفة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في ذات السياق، قدم آلاف المواطنين طلبات للحصول على هذه المساعدة بسبب مستوى فقرهم والأزمة الاقتصادية التي تشهدها الحكومة، حيث تم استقبال نحو 300،000 طلب من قبل وزارة شؤون الأسرة والشؤون الاجتماعية.

ولكي يحصل المستحقين على الوجبة الاجتماعية الأخيرة، يجب على المستحقين مراجعة المنصة، حيث تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود حكومة العراق لتقديم الدعم لجميع العائلات المحتاجة في البلد.

كما أن هذه الجهود تأتي في ظل تأثير الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على العالم بأسره، كما تم وضع شروط واضحة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية يجب تحقيقها للاستفادة من هذه المساعدات.

بالإضافة إلى أنه سيتم شرح هذه الشروط بالتفصيل في المادة التالية، ومن بين هذه الشروط أن يكون المتقدمون أسرًا محتاجة وأن يكون دخلهم الشهري ضعيفًا، كما يجب أن تكون عائلاتهم بلا معيل رسمي أو مصابة بإعاقات جسدية أو عقلية.