مبروك للجميع… رابط نتائج الطلاب الكويت 2024 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية التعليم الكويتية

تعد نتائج الاختبارات من أكثر الأمور التي يهتم بها جميع الطلاب خاصة بعد الانتهاء من أداء الاختبارات ويتساءل الكثير من الطلاب علي رابط نتائج الطلاب الكويت 2024 ليتمكنوا من الحصول علي النتيجة الخاصة، وقد أوضحت وزارة التعليم في الكويت الخطوات الصحيحة في استخراج النتيجة الكترونياً، وقد تم توضيح أيضا كافة الأمور المتعلقة بها وموعد صدورها، سنتعرف علي كافه التفاصيل في السطور التالية.

رابط نتائج الطلاب الكويت 2024

حرصت وزارة التعليم القطرية على سهولة التواصل مع الطلاب بعد أداء الاختبارات فقد طرحت رابط نتائج الطلاب الكويت 2024 كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية في الحصول علي النتيجة:

في البداية يتم الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بموقع وزارة التعليم الكويتية من خلال الضغط على الرابط التالي.

الضغط على الخدمات من الشاشة الرئيسية للموقع، واختيار نتائج الطلاب.

يطلب الموقع تسجيل الرقم المدني التي يخص الطالب، وتسجيل أيضاً رقم الهوية للطالب، ومن الضروري تسجيل رقم ولي الامر أيضاً.

بينما الطلاب الوافدين يمكنهم الاستعلام عن طريق تسجيل الرقم المدني والرقم التسلسلي الخاص بجنسيتهم.

يتم اختيار العام الدراسي التي تود الاستعلام على نتيجة وأيضاً الفصل الدراسي، والترم.

الضغط على بحث سيتم ظهور كافة التفاصيل التي تخص نتيجة الطالب المتعلم على الشاشة.

موعد ظهور نتيجة الطلاب في الكويت

بعد أن أوضحت وزارة التعليم الكويتية الخطوات الصحيحة في استخراج النتيجة، يتساءل العديد من الطلاب على مواعيد ظهورها، وقد أوضحت وزارة التعليم هناك بأنه سيتم البدء في الإعلان على نتيجة الطلاب بداية من يوم 17 يناير 2024، بينما القسم الأدبي لم ينتهي من رصد الدرجات الخاصة بهم، وسيتم الإعلان علي النتيجة فور الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بهم، وسيتم رصدها على الموقع الالكتروني.