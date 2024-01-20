خطوات التسجيل في الدعم السكني 1445 …وشروط الاستحقاق

خطوات التسجيل في الدعم السكني 1445، بدأت عمليات البحث تتزايد خلال الساعات الأخيرة عن رابط التقديم في الدعم السكني والذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة السعودية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على شراء سكن خاص يجمعهم، إلا أن الحكومة السعودية أعلنت عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في الدعم السكني 1445، والشروط اللازمة.

شروط استحقاق الدعم السكني 1445

وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم السكني لعدد كبير من المواطنين السعوديين، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون مقيم في المملكة بشكل دائم.

وألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 5 الاف ريال.

ألا يكون مستفيد من الدعم السكني.

وان يكون السكن الخاص به غير مناسب للمعيشة.

ولا يكون المتقدم مستفيد من برامج الدعم الأخرى.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

رابط التقديم على الدعم السكني 1445

زيارة منصة سكني على الإنترنت .

اضغط على تسجيل جديد .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

اضغط موافق على الشروط والأحكام.

ثم اضغط على ارسال الطلب.

الخدمات التي يقدمها الدعم السكني 1445

وصرح مصدر مسؤول بالحكومة السعودية عن المنتجات التي يقدمها برنامج سكني للمواطنين والتي تسعى من خلاله الحكومة لعدد كبير من المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ومن أهم الخدمات التي يقدمها برنامج الدعم السكني، توفير الأراضي بالمجان، ودعم البناء الذاتي، وتوفير الوحدات السكنية الجاهزة والقروض العقارية وفقاً للشريعة الإسلامية، وغيرها من الخدمات.