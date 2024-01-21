الف مبروووك.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 بالرقم القومي جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الاساسي

بعد الانتهاء من امتحانات الصف الرابع بدأ العديد من أولياء الأمور في البحث عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 حيث أن بعض المدارس أعلنت عن نتيجة الصف الرابع، لذلك بدأ أولياء الأمور في العديد من المظاهر يشعرون بالقلق نتيجة تأخر النتيجة، لذلك خلال المقال سوف نوضح أبرز خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي كما أعلنت الوزارة خاصة أن النتيجة في هذا الترم من المتوقع أن تكون أفضل بشكل كبير عن السنوات السابقة وهذا يظهر في ارتفاع معدل النجاح

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024

حتى تحصل على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 لا بد أن تقوم بالخطوات التالية:

الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية.

قم بكتابة الرقم القومي لكل طالب.

لا بد أن تحدد المرحلة الابتدائية

وحدد أن المرحلة هي الصف الرابع.

حدد الفصل الدراسي الأول ثم عرض النتيجة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الاول محافظة القاهرة

واخيرا قد ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي في القاهرة ويمكنك الحصول عليها عن طريق الخطوات التالية:

أن يتم الدخول الى رابط اعلان نتيجة محافظة القاهرة.

اكتب الرقم القومي للطالب.

حدد المرحلة الدراسية

اضغط فيما بعد على كلمة عرض النتيجة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالالوان

أعلنت الوزارة عن نتيجة الصف الرابع ولكن بعض أولياء الأمور لا يتفوهون الألوان التي تكون في النتيجة حيث أنها تكون كالتالي: