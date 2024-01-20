سعر الذهب والدولار اليوم السبت 20 يناير 2024... الدولار يزيد عن 100% في السوق السوداء

في الأيام القليلة الماضية شهد سعر الذهب والدولار ارتفاع كبير حيث تخطي سعر الذهب لعيار 21 أكثر من 3700 جنيها للجرام الواحد، وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لأكثر من 6100 لكل 100 دولار، وتعتبر هذه ألذياده هي القمة الأكبر علي الإطلاق في سعر كلًا منهم.

سعر صرف الدولار اليوم السبت 20 يناير

ذادت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية عن سعر الذهب والدولار في السوق السوداء حيث لامس 62 و 63 جنيها في الأيام الماضي ولاكن يمر الدولار في السوق السوداء بموجه من الهبوط حيث يتراوح سعر صرف الدولار الواحد اليوم ما بين 59 و 95.5 في عمليات البيع في السوق الموازية المصرية في وقت كتابة المقال وقد ينخفض لأكثر من ذلك بمرور الساعات القادمة.

سعر الدولار اليوم السبت بالبنوك المصرية

استقرار شبه تام في أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية والبنك المركزي المصري حيث يتراوح السعر بين 30.75 في حالات الشراء و 30.95 في معاملات البيع، وفي الجدول التالي نستعرض سعر الدولار في أشهر البنوك المصرية اليوم 20 يناير.

اسم الـــــبنك في حالة الـــــبيع في حالة الـــــشراء المصرف المركزي المصري 30.95 30.82 المصرف الأهلي المصري 30.85 30.75 مَصْرِف مصر 30.85 30.75 مَصْرِف الإسكندرية 30.95 30.85 المصرف التجاري الدُّوَليّ CIP 30.95 30.85

سعر الذهب والدولار اليوم السبت في مصر

يبحث الكثير حول سعر الذهب والدولار اليوم السبت بعد عمليات الجنون المتتالية في أسعار الذهب والصعود الغير مسبوق واقترابه من سعر 2700 للجرام الواحد عيار 21، يعاود الذهب الهبوط من جديد ليسجل عيار 21 (3500) جنيه للجرام في التعاملات الصباحية اليوم 20 يناير بعد اختتام تعاملات أمسِ عي سعر 3510 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم جميع الأعيرة وسعر الجنية الذهب

في الجدول التالي نوضح سعر الذهب في جميع التعاملات وأيضا سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي المصري بعد طلبات البحث المكثفة عن سعر الذهب والدولار اليوم السبت 20 يناير 2024.

عيـــــار 24 4000 3942 عيـــــار 22 3666 3614 عيـــــار 21