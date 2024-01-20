اعرف قبضك بقي كام.. مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين – شوف حسابك

فترة قليلة وسوف يتم انطلاق مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024 والتي ارتفع التساؤل عنها بشكل كبير حول المواعيد التي قررتها الحكومة، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة ينتظر العديد من المواطنين أن يتم تحديد المواعيد في أقرب وقت ممكن حتى يتم الحصول على الراتب خاصة أن مواعيد صرف تختلف من وزارة إلى أخرى، لذلك خلال المقال تابعوا معنا مواعيد الصرف خاصة أن وزارة المالية أعلنت عن تبكير كل مواعيد صرف الرواتب لهذا الشهر.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024

من المتوقع أن يكون مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لهذا العام كالتالي على حسب اعلان الوزارة:

لكل العاملين في الوزارة في يوم الأحد الموافق 21 يناير المقبل، حيث أنه سوف يستمر الصرف لمدة تصل إلى خمسة أيام، ومن المقرر أن ينتهي الصرف يوم الأحد الموافق 25 يناير.

أما بالنسبة إلى مواعيد صرف الرواتب في وزارة التعليم العالي والتنمية المحلية وفي وزارة الكهرباء، و المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، ومجلس الوزارة سوف يكون في يوم 22 من شهر يناير وسوف يكون مستمر حتى نهاية شهر يناير.

الحد الأدنى لأجور الموظفين عن شهر يناير 2024

أعلنت وزارة المالية عن الحد الأدنى لكل المرتبات في شهر يناير وذلك على النحو التالي.: