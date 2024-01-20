فرح أطفالك..تردد قناة ماجد الجديد 2024 على نايل سات بأقوى إشارة
تردد قناة Majid Kids ماجد الجديد 2024 هي واحدة من أهم القنوات المخصصة في نقل محتوى للأطفال، ماجد قناة عربية أماراتي تنقل المحتوى بدقة عالية باللغة العربية وتقوم بدور كبير تجاه الأطفال وتساعدهم على قضاء وقت ممكن بدون الشعور بالملل، تقدم قناة ماجد العديد من البرامج التعليمية لتحفيز الأطفال ومساعدتهم في معرفة أكبر قدر من المعلومات، حيث تم تأسيس قناة ماجد منذ سنوات طويلة فوق 15 عام وأص2بحت من أهم القنوات، وتحظى القناة على إعجاب الملايين من الأطفال من مختلف الدول العربية، مما زادت شهرة وانتشار القناة الآونة الأخيرة لأنها تعرض محتوى جديد واليوم عبر السطور التالية من المقال نقدم لكم تردد قناة Majid Kids ماجد الجديد 2024.
تردد قناة ماجد الجديد 2024
تعد قناة ماجد من انجح القنوات ولذلك البحث عن التردد خلال هذه الفترة كبير جداً لأن الأطفال من شتى الدول يتابعون قناة ماجد ويستمتعون بكل دقيقة أمام مشاهدتها، لأنها تقدم المحتوى الذي يليق بالأطفال بجودة عالية، وكل ما عليكم ضبط إشارة القناة على الجهاز بكل سهولة فور وضع الرموز التالي:.
- التردد: 11804.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
مميزات قناة ماجد
- قناة ماجد لديها أفضل محتوى كرتوني يناسب الأطفال من الأعمال الصغيرة وحتى 10 سنوات.
- تقدم قناة ماجد برامج مميزة للغاية لتعليم الأطفال وتنمية مهاراتهم.
- تعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف لأنها تعمل بكفاءة عالية وبأحدث الإمكانيات والتقنيات.
- كما أن القناة تعمل على جميع الأقمار الصناعية بأقوى إشارة دون تقطيع أو تشويش.
- تعرض قناة ماجد أغاني وأناشيد وأفلام كرتونية مميزة، وتعرض مسلسلات مانجا وانمي للكثير من الفصول.
- ماجد ضمن القنوات المجانية التي تعمل بجودة عالية وتحرص على نوعية المحتوى ولا تقدم أي محتوى عنف للحفاظ على سلوكيات الأطفال.