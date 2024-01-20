فرح أطفالك..تردد قناة ماجد الجديد 2024 على نايل سات بأقوى إشارة

تردد قناة Majid Kids ماجد الجديد 2024 هي واحدة من أهم القنوات المخصصة في نقل محتوى للأطفال، ماجد قناة عربية أماراتي تنقل المحتوى بدقة عالية باللغة العربية وتقوم بدور كبير تجاه الأطفال وتساعدهم على قضاء وقت ممكن بدون الشعور بالملل، تقدم قناة ماجد العديد من البرامج التعليمية لتحفيز الأطفال ومساعدتهم في معرفة أكبر قدر من المعلومات، حيث تم تأسيس قناة ماجد منذ سنوات طويلة فوق 15 عام وأص2بحت من أهم القنوات، وتحظى القناة على إعجاب الملايين من الأطفال من مختلف الدول العربية، مما زادت شهرة وانتشار القناة الآونة الأخيرة لأنها تعرض محتوى جديد واليوم عبر السطور التالية من المقال نقدم لكم تردد قناة Majid Kids ماجد الجديد 2024.

تردد قناة ماجد الجديد 2024

تعد قناة ماجد من انجح القنوات ولذلك البحث عن التردد خلال هذه الفترة كبير جداً لأن الأطفال من شتى الدول يتابعون قناة ماجد ويستمتعون بكل دقيقة أمام مشاهدتها، لأنها تقدم المحتوى الذي يليق بالأطفال بجودة عالية، وكل ما عليكم ضبط إشارة القناة على الجهاز بكل سهولة فور وضع الرموز التالي:.

التردد: 11804.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة ماجد