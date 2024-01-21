الف مبروووك moe.edu.kw.. نتائج الطلاب الثاني عشر بالرقم المدني 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن كل نتائج الطلاب الثاني عشر بالرقم المدني 2024 وذلك من خلال الموقع الرسمي، أو من خلال تطبيق وزارة التربية والتعليم التي يكون من السهل تحميله على هاتفك النقال أو على جهاز اللاب توب، حيث بذلت الوزارة قصارى جهدها من أجل تسهيل الحصول على نتيجة الطلاب، والتسهيل على أولياء الأمور وكل هذا يتم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لذا تابعوا معنا خطوات الحصول على النتيجة.

نتائج الطلاب الثاني عشر بالرقم المدني 2024

يمكن لكل أولياء الأمور الحصول على نتائج الطلاب الثاني عشر بالرقم المدني 2024 وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في الكويت من خلال الرابط الرسمي.

الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع.

ومن الضروري أن تضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية التي تكون في الشريط العلوي لهذه الصفحة.

بمجرد الدخول على الصفحة ابحث عن “النتائج المدرسية.

على الفور سوف تطلب الصفحة أن يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب وهذا يتم بدقة تامة حتى يتم الحصول على النتيجة بشكل صحيح.

نتائج الطلاب تطبيق سهل

سوف يسهل التطبيق على كل أولياء الأمور الحصول على النتيجة فى الكويت بطريقة سريعة وفعالة وهذا من خلال الخطوات هذه: