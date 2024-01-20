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ازاي تعـرف اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة pdf | بحث اسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية موقع مظلتي spa iq
اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة
اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة ونظم خدمات الرعاية الاجتماعية والتي تعد تنظيم اجتماعي هدفه مساعدة أفراد المجتمع وتوفير لهم العيشة الكريمة وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية وبما يساعدهم على التكيف مع بيئاتهم ويمكنهم من استثمار طاقاتهم من أجل بناء أنفسهم ومجتمعاتهم، حيث أن أنظمة الرعاية الاجتماعية تختلف من بلد لأخرى، ولكن في أغلب الأمر تتوفر الرعاية الاجتماعية للأفراد المرضى أو المعاقين، المسنين، وذوي الأطفال المعالين، وغير ذلك من فئات المجتمع.
اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة ومجالات الرعاية الاجتماعية
الرعاية الاجتماعية تشمل عدة مجالات توفرها الدولة ، ليستفيد منها كل المواطنين في الدولة ومن هذه المجالات:
- التأمينات الاجتماعية ، الضمان الاجتماعي
- الخدمات الصحية الوقائية , العلاجية , التنموية. الرعاية الاجتماعية التعليمية.
- كذلك الرعاية الاجتماعية العمالية.
- الرعاية الاجتماعية الترويحية.
- الرعاية الاجتماعية السكانية.
- ايضا الرعاية للاجتماعية للفئات الخاصة.
- الرعاية الاجتماعية التشريعية.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة مظلتي 2024
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفع الكشوفات الخاصة بأسمائهم المشمولين الوجبة الاخيرة بالرعاية على المنصة الإلكترونية التابعة لها، ويتم الاستعلام من خلالها كما يلي:
- اولًا الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية.
- ثم بعد ذلك حديد خيار الرعاية الاجتماعية.
- ومن ثم الضغط على الوجبة السابعة.
- ثم إضافة الوجبة والدفعة المراد الاستعلام عنها.
- ومن ثم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.
- ثم كتابة البيانات المطلوبة والضغط على زر الإستعلام.
- وبعد ذلك الضغط على تحميل كشوفات المستحقين لدعم يناير.
- وفي النهاية بعد تحميل الملف يمكن الإطلاع على كافة المستحقين للدعم لشهر يناير، عند أعلان الوزارة عن نزول أسمائهم.