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“هنا مباشر” رابط تطبيق ولي الأمرجوجل بلاي لاستخراج نتائج الطلاب بسلطنة عمان 2024 جميع أجهزة الأندرويد والأيفون
يرغب العديد من أولياء الأمور في معرفة النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية، إضافة إلى أن من أهم الوسائل لكي يتم الحصول على النتيجة في سلطنة عمان من قبل ولي الأمر والطلاب، ومعرفة أيام الحضور والغياب وكذلك جميع سير الطلبة في محافظات عمان.
كيفية تنزيل تطبيق ولي الأمر
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتنزيل تطبيق ولي الأمر، وفقًا لما يلي:-
- أولاً يتم الذهاب إلى تطبيق جوجل بلاي.
- كذلك إمكانية الدخول إلى جوجل استور من أجهزة الأيفون.
- ثم يتم إدخال كلمة “ولي الأمر البوابة التعليمية”.
- الضغط مباشرة على زر “بحث”.
- لتقوم بالضغط على أيقونة “تثبيت”.
- ليتم تنزيلها في النهاية بكل سهولة.
كيفية الحصول على نتائج الطلاب من تطبيق ولي الأمر
بعد أن يتم تنزيل التطبيق الخاصة بولي الأمر لعرض نتائج الطلاب، يُرجى اتباع الخطوات التي تنص على الأتي لمعرفة الدرجات التي حصل عليها كل طالب:-
- أن تقوم بالذهاب للدخول إلى التطبيق.
- تسجيل الدخول إليه بإدخال البيانات المعنية.
- ليتم بعدها تحديد خدمة “الإستعلام عن النتائج”.
- الضغط على أيقونة “عرض النتائج”.
- ليتم التعرف عليها في النهاية بكل سهولة.