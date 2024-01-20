pdf.. تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في كافة محافظات العراق عبر منصة مظلتي

نتابع عبر موقع البديل كشف بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حيث تم الإعلان عن قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024 في العراق، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من بين البرامج الحكومية الرئيسية التي توفر الدعم المالي الضروري لمجموعة كبيرة من المواطنين، خاصة الفئات ذات الاحتياجات الملحة والذين يعانون من دخل محدود، ويأتي هذا الدعم في إطار جهود الدولة العراقية لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، في هذا المقال سنقدم بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق فتابعونا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تم الإعلان عن توفر قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في جميع محافظات العراق، وأعلنت وزارة العمل العراقية عن هذه القوائم بشكل نهائي، بعد استكمال فحص ودراسة الطلبات التي قدمها المواطنون للحصول على الدعم المقدم من برامج الرعاية الاجتماعية في العراق، ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة “مظلتي“. اختر إدارة الرعاية الاجتماعية. حدد الوجبة الأخيرة والمحافظة التي يقيم بها المستفسر. أدخل جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن الأسماء. اضغط على أيقونة الاستفسار. ستظهر قوائم الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية خلال لحظات قليلة. انقر على أيقونة “تنزيل” لتحميل الملفات. افتح الملفات التي تم تنزيلها وابحث عن الاسم المطلوب.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للتأهل للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتتضمن هذه الشروط: