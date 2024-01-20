رابط استمارة حجز البطاقة الوطنية العراقية 2024 وأهم الشروط والخطوات

وفرت الحكومة العراقية رابط استمارة حجز البطاقة الوطنية من أجل تسهيل الخدمة على المواطنين العراقيين، ويأتي هذا من ضمن محاولات الحكومة العراقية لتحويل الخدمات إلى خدمات رقمية، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتقليل الازدحام في مكاتب والمؤسسات الحكومية، ويبقى على المواطن استكمال الخدمة من منزله دون أن يحتاج أي شئ أخر.

استمارة حجز البطاقة الوطنية

يمكنك الآن الدخول على رابط استمارة حجز البطاقة الوطنية وذلك من أجل الحصول على البطاقة الوطنية من خلال خطوات بسيطة، كل ما في الأمر أنك بحاجة إلى ملء البيانات الخاصة بصاحب البطاقة والحجز الإلكتروني، وبالطبع أكدت الحكومة الجزائرية أن أي خطأ في البيانات يؤدي إلى إلغاء الحجز الإلكتروني.

وأكدت الحكومة العراقية أن هناك عدة شروط خاصة بالحجز، وهي:

أولًا: بالنسبة لحجز المواطنين فهو متاح فقط في محافظة نينوي ومحافظة الأنبار، أما فيما يتعلق بباقي المحافظات فيتم المراجعة حسب جدول الرقعة الجغرافية التي يتم نشره في دوائر الأحوال.

ثانيًا: لابد من كتابة اسم الشخص، اسم الأب، اسم الجد، واللقب إن وجد.

ثالثًا: إن كان الشخص أكبر من ثمانية عشر عام، فيمكن للفرد أن يقوم بالحجز بنفسه.

رابعًا: لابد من اختيار عدد أفراد الأسرة، خاصة لمن يقل أعمارهم عن أثنى عشر عام وذلك من خلال حقل عدد أفراد الأسرة.

خامسًا: الخانة الخاصة بالأسرة تعني الزوج والزوجة والأبناء الغير متزوجين، أو أكبر الأطفال في حالة وفاة الأب والأم.

سادسًا: لابد من إضافة رقم الهاتف، ويستخدم الرقم مرة واحدة فقط.

سابعًا: لابد من الاحتفاظ بموعد الحجز، ورقم الحجز المخصص لك، لكي تتمكن من الدخول إلى الدوائر الحكومية لإتمام باقي الإجراءات الخاصة بالحصول على البطاقة الوطنية.

خطوات الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية

الآن بعد أن استعرضنا شروط استمارة حجز البطاقة الوطنية، إليك خطوات الحجز:

أولًا: عليك الدخول إلى الرابط الرسمي للحجز التابع للحكومة العراقية.

ثانيًا: عليك أن تكتب البيانات المطلوبة منك، من ضمنها الاسم وبيانات الأسرة.

ثالثًا: دون عدد أفرد أسرتك وبيانات الأم والأب والأبناء.

رابعًا: اضف رقم هاتفك.

خامسًا: اضغط على زر “التالي” بعدها زي “الإنهاء”.

تذكر أن تحتفظ بالموعد الخاص بك لكي يسمح لك بالدخول إلى الدائرة التي تتبعها والانتهاء من إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية.

جديرًا بالذكر أن بعد إتمام عملية الحجز ومعرفة الموعد يتم ملء الاستمارة الخاصة بك بعد طباعتها ومراجعتها، لكي تسلمها في مديرية شؤون البطاقة، ولابد أن تطابق البيانات الموجودة في الاستمارة الخاصة بالحجز الإلكتروني.