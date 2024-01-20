نتائج الطلاب الثاني عشر الكويت 2024 بالرقم المدني من موقع المربع الإلكتروني

أخيرًا انتهت اختبارات الثانوية العامة الكويتية للفصل الدراسي الأول للعام 2023/ 2024، وأصبح الجميع في حالة ترقب لمعرفة نتائج الطلاب الثاني عشر الكويت 2024 بالرقم المدني، خاصة بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم الكويتية أنها ستعلن عن نتائج الطلاب خلال أيام، ومن المقرر أن يكون موقع المربع الإلكتروني هو واحد من ثلاثة جهات معنية بنشر النتائج.

نتائج الطلاب الثاني عشر الكويت 2024 بالرقم المدني

يمكنك الآن معرفة نتائج الطلاب الثاني عشر الكويت 2024 بالرقم المدني من خلال موقع المربع الإلكتروني، وذلك من أجل معرفة نتيجة اختبارات الصف الثاني عشر، وبالطبع يتوقف مستقبل الطلاب على هذه النتائج، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:

أولًا: الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية الكويتية “المربع الإلكتروني“.

ثانيًا: ابحث عن أيقونة “المنظومة التعليمية” واضغط عليها.

ثالثُا: عليك أن تختار إما طالب، أو ولي أمر.

رابعًا: قم بالضغط على أيقونة “النتائج المدرسية”.

خامسًا: قم بإدخال الرقم المدني الخاص بالطالب.

سادسًا: عليك إدخال رقم جلوس الطالب.

أخيرًا: اضغط على زر “عرض النتيجة”.

نتائج الطلاب من تطبيق وزارة التربية الكويتية

يمكنك أيضًا معرفة نتائج الطلاب من خلال تطبيق وزارة التربية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا: عليك تحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

ثانيًا: عليك فتح التطبيق، وتسجيل الدخول.

ثالثًا: ابحث عن أيقونة “النتائج” واضغط عليها.

رابعًا: عليك أن تدخل الرقم المدني.

خامسًا: الآن قم بكتابة رقم الجلوس.

سادسًا: اضغط على زر “عرض النتيجة”.

يمكنك أيضًا معرفة نتائجك من خلال تطبيق سهل، وذلك من خلال الخطوات التالية: