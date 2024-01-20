تردد قناه الجزائريه الارضيه على النايل سات 2024.. مشاهدة مجانية لكأس الأمم الأفريقية

إن كنت من عشاق الساحرة المستديرة، يمكنك الآن ضبط تردد قناه الجزائريه الارضيه على النايل سات، وذلك من أجل متابعة مباريات ومنافسات كأس الأمم الأفريقية 2024، خاصة أن المباريات تنقل بشكل حصري على مجموعة قنوات بين سبورت القطرية المدفوعة، وبالتالي يبحث الكثيرون عن الجزائرية الأرضية لضبطها والاستمتاع بها بدون رسوم.

تردد قناه الجزائريه الارضيه على النايل سات

يمكنك الآن ضبط تردد قناه الجزائريه الارضيه على النايل سات من أجل مشاهدة المنافسات الكروية الحامية، وذلك من خلال القيم التالية:

على القمر الصناعي نايل سات.

على تردد 11680.

بمعادل ترميز 27500.

واستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3 /4.

جودة القناة أتش دي.

أما عن طريقة ضبط القناة فهي كالتالي:

أولًا: قم بتشغيل التلفاز وجهاز الاستقبال الخاص بك.

ثانيًا: عليك الضغط على زر القائمة من جهاز التحكم.

ثالثًا: قم باختيار الإعدادات.

رابعًا: الإدخال اليدوي.

خامسًا: ادخل القيم السابقة.

سادسًا: اضغط على “بحث” واترك جهاز الاستقبال يجري عملية البحث.

سابعًا: بعد نهاية عملية البحث اضغط على “حفظ التغييرات”، ويمكنك ترتيب القنوات من جديد لضم القناة لباقة القنوات الرياضية.

مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

أما عن مباريات اليوم التي يمكنك أن تشاهدها على قناة الجزائرية الأرضية، ففي تمام الرابعة تقام مباراة الجزائر في مواجهة بوركينا فاسو، وفي تمام السابعة مساءا مباراة موريتانيا في مواجهة أنغولا، وفي تمام العاشرة مساءا مباراة تونس في مواجهة مالي.

جديرًا بالذكر أن مباريات الأمس انتهت كالتالي: