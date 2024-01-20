نتيجه الصف الرابع الابتدائي القاهره 2024.. إليك الرابط وطريقة الاستعلام عن النتيجة

تزايدت نسب البحث عن نتيجه الصف الرابع الابتدائي القاهره الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024، وذلك من أجل معرفة النتيجة للسنة الأصعب دراسيًا على كل الطلاب، بعد كل الجهد والمتاعب التي مر بها الطلاب خلال الفصل الدراسي، وهو ما خلق حالة ترقب وقلق كبيرة في انتظار النتائج، ولحسن الحظ ستبدأ المحافظات في نشر النتائج في أقرب وقت.

نتيجه الصف الرابع الابتدائي القاهره

يمكنك الآن معرفة نتيجه الصف الرابع الابتدائي القاهره من خلال البوابة الرسمية لمحافظة القاهرة، ويمكن للطلاب معرفة النتائج بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة الخدمات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة من هنا.

ثانيًا: عليك أن تبدأ بكتابة “الرقم القومي” الخاص بالطالب المكون من أربعة عشر رقم.

ثالثًا: الآن قم باختيار الصف الدراسي.

رابعًا: ثم قم باختيار المرحلة الدراسية.

خامسًا: اختار الصف الدراسي.

سادسًا: حدد العام الدراسي.

أخيرًا: اضغط على “عرض النتيجة” وستعرض أمامك فورًا نتيجة الطالب.

شرح نتائج الطلاب حسب الألوان

بدأت وزارة التربية والتعليم في الاعتماد على نظام الألوان كنظام لنشر النتائج، إليك شرح هذه الألوان:

اللون الأزرق؛ ويشير هذا اللون إلى أن الطالب تمكن من التفوق على التوقعات، وكذلك اكتساب المهارات والمعارف، وتتراوح درجات الطلاب ما بين 85% إلى 100%. اللون الأخضر؛ ويشير هذا اللون إلى أن الطالب تمكن من تحصيل المعارف والمهارات المطلوبة وتتراوح درجاته ما بين 65% إلى 85%. اللون الأصفر؛ وهو يشير إلى أن الطالب بحاجة إلى الدعم من أجل اكتساب المهارات والمعارف اللازمة، وتتراوح درجات الطالب ما بين 50% إلى 65%. اللون الأحمر؛ ويشير إلى أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات اللازمة، وتتراوح درجاته ما بين 1% إلى 50%.

مع أطيب الأمنيات لكل الطلاب بالنجاح والتفوق في العام الدراسي الحالي.