“شطورة” استقبل تردد قناة وناسة Wanasah TV لاغاني الاطفال
تُعد قناة وناسة للأطفال من القنوات الفضائية العربية الرائدة في مجال الإعلام التربوي الهادف. حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والأناشيد والمسلسلات الكرتونية التي تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار، وتسعى من خلالها إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإثراء معرفتهم، وتعزيز روحهم المرحة وتشمل برامج القناة مجموعة واسعة من البرامج التعليمية، التي تتناول مختلف الموضوعات العلمية والثقافية والتربوية، بما في ذلك العلوم والتاريخ والجغرافيا واللغات والأخلاقيات والقيم الاجتماعية كما تقدم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية، التي تتنوع بين البرامج الموسيقية والفنية والكوميدية والرياضية.
تردد قناة وناسة 2024
تحظى قناة وناسة للأطفال بشعبية كبيرة بين الأطفال العرب، حيث استطاعت أن تضع نفسها في مكانة مرموقة بين القنوات المتخصصة في محتوى الأطفال وتُعد قناة وناسة للأطفال منصة ترفيهية وتعليمية مميزة للأطفال العرب، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والأناشيد والمسلسلات الكرتونية التي تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار وقد تأسست القناة عام 2007.
على القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11559
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
على القمر الصناعي: هوت بيرد
التردد: 11157
معدل الترميز: 27500
معامل الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
على القمر الصناعي: سهيل سات
التردد علي القمر الصناعي: عربسات
- التردد: 11270
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
تحظى قناة وناسة للأطفال بشعبية كبيرة بين الصغار في الوطن العربي، وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي هادف. ومن أبرز برامج القناة ما يلي:
- أغاني وناسة: وهي مجموعة من الأغاني العربية والأجنبية المخصصة للأطفال، وتتميز هذه الأغاني بلحنها الجذاب وكلماتها الجميلة التي تخاطب عواطف الطفل وتنمي مهاراته اللغوية.
- فقرات تعليمية: وهي مجموعة من الفقرات التعليمية التي تتناول مواضيع مختلفة مثل الحروف والأرقام والعلوم والطبيعة. وتهدف هذه الفقرات إلى مساعدة الأطفال على تعلم أساسيات هذه الموضوعات بطريقة ممتعة وتفاعلية.
- برامج رسوم متحركة: وهي مجموعة من البرامج الكرتونية الممتعة التي تخاطب الأطفال من مختلف الأعمار. وتهدف هذه البرامج إلى تنمية خيال الطفل وتعزيز مهاراته الاجتماعية.