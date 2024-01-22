“شطورة” استقبل تردد قناة وناسة Wanasah TV لاغاني الاطفال

تُعد قناة وناسة للأطفال من القنوات الفضائية العربية الرائدة في مجال الإعلام التربوي الهادف. حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والأناشيد والمسلسلات الكرتونية التي تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار، وتسعى من خلالها إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإثراء معرفتهم، وتعزيز روحهم المرحة وتشمل برامج القناة مجموعة واسعة من البرامج التعليمية، التي تتناول مختلف الموضوعات العلمية والثقافية والتربوية، بما في ذلك العلوم والتاريخ والجغرافيا واللغات والأخلاقيات والقيم الاجتماعية كما تقدم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية، التي تتنوع بين البرامج الموسيقية والفنية والكوميدية والرياضية.

تردد قناة وناسة 2024

تحظى قناة وناسة للأطفال بشعبية كبيرة بين الأطفال العرب، حيث استطاعت أن تضع نفسها في مكانة مرموقة بين القنوات المتخصصة في محتوى الأطفال وتُعد قناة وناسة للأطفال منصة ترفيهية وتعليمية مميزة للأطفال العرب، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والأناشيد والمسلسلات الكرتونية التي تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار وقد تأسست القناة عام 2007.

على القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11559

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

على القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد: 11157

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

على القمر الصناعي: سهيل سات

التردد علي القمر الصناعي: عربسات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تحظى قناة وناسة للأطفال بشعبية كبيرة بين الصغار في الوطن العربي، وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي هادف. ومن أبرز برامج القناة ما يلي: