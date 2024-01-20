رابط نتائج الطلاب الصف الثاني عشر وزارة التربية الكويتية موقع المربع الالكتروني

يترقب طلاب الثانوية العامة الكويتيين بشغف، ومشاعر متباينة بين الفرح والقلق، إعلان نتائجهم، والتي ستعلن اليوم عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية الإلكتروني، أو عن طريق تطبيق النتائج المجاني الذي توفره الوزارة ويأمل الطلاب الكويتيون أن تحقق نتائجهم طموحاتهم وأهدافهم، وأن تفتح لهم أبوابًا جديدة نحو مستقبل مشرق وعلى الجانب الآخر، يساور بعض الطلاب القلق بشأن نتائجهم، ويخشون ألا تتحقق طموحاتهم وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حالة من الحماس والتفاعل، حيث يتبادل الطلاب التعليقات والتهاني والتشجيع، في انتظار إعلان النتائج.

رابط نتائج الطلاب الصف الثاني عشر وزارة التربية

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في الكويت بفارغ الصبر إعلان نتائج الطلاب الصف الثاني عشر الكويت. وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج والحصول عليها:

ادخل إلى موقع وزارة التربية الكويتية على الإنترنت من خلال الرابط التالي.

عند دخولك إلى الموقع، ستظهر لك الصفحة الرئيسية للوزارة. ابحث عن أيقونة “الخدمات الإلكترونية” من الشريط العلوي للصفحة، وانقر عليها.

ستظهر لك قائمة بجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك نتائج الطلاب. اضغط على أيقونة “النتائج المدرسية”.

في الصفحة التالية، ستحتاج إلى إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي تريد الاستعلام عن نتيجته. ادخل الرقم بدقة

ثم انقر على زر “عرض النتيجة”.

إذا كان إدخالك صحيحًا، فستظهر لك صفحة تحتوي على نتائج الطالب. ستتضمن الصفحة الدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى مجموع درجاته الكلي.

يوفر تطبيق “سهل” طريقة جديدة للاستعلام عن نتائج الطلاب الصف الثاني عشر في الكويت، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال الهاتف الذكي وللقيام بذلك، يجب على المستخدمين أولاً تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات. بعد التثبيت، يجب على المستخدمين فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم. بمجرد تسجيل الدخول، يجب على المستخدمين النقر فوق علامة التبويب “الشهادات”. بعد ذلك، يجب على المستخدمين إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي يرغبون في الاستعلام عن نتيجته. أخيرًا، يجب على المستخدمين النقر فوق زر “عرض النتيجة”.