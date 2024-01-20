اضبط تردد قناة ميكي الجديد 2024 على نايل وعرب سات لمتابعة أقوى أفلام الكرتون المدبلجة

تعد قناة ميكي أشهر القنوات المصرية للأطفال التي حفرت لها اسمها من ذهب بين كبار القنوات الأخرى، ويتم بث القناة من الاستوديوهات الموجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية وتحديدا في مدينة السادس من أكتوبر، وتقدم القناة محتوى مسلي وممتع لأطفالنا في سنواتهم الأولى، ويعد عمر قناة ميكي للأطفال حتى الآن 5 سنوات لأنها تأسست عام 2019، وأهم ما يميزها أنها تناسب مرحلة الطفولة في الأعمار المختلفة ولا تخاطب عمر محدد.

تردد قناة ميكي الجديد 2024

ازداد البحث عن تردد قناة ميكي الجديد 2024 لأن الأطفال يفضلون متابعتها في منازلهم خلال ساعات يومهم، حيث استطاعت القناة أن توسع القاعدة الجماهيرية لها في فترة قليلة، والجدير بالذكر أن القناة تبث على كل من القمرين نايل سات وعرب سات بأعلى جودة HD بتنزيل الترددات الآتية.

تردد قناة ميكي على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11526.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة ميكي على العرب سات.

التردد: 11257.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة ميكي 2024

تميزت قناة ميكي بالعديد من الأمور التي جعلتها أفضل القنوات في مصر، حيث يبتعد محتوى القناة تماما عن أعمال العنف والإساءة أو الاتجاهات الدينية، كما أنها تحرص على منع أي أفلام كرتونية لها ميول جنسية، حيث يتم اختيار محتوى القناة من خلال مجموعة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على الجانب الترفيهي في حياة الطفل الذي يمنحه نفسية هادئة ومستقرة تشعره بالحب والأمان، ولن تغفل إدارة القناة عرض محتوى تعليمي شيق.