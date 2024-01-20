لينك بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الاول والثاني الاعدادي 2024 ترم اول مديرية التربية والتعليم

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الاول والثاني الاعدادي موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي شهد عدد غير مسبوق من الزيارات في الأيام الماضية، حيث يكرر الطلاب الدخول على الموقع انتظار لمعرفة النتيجة بعد تحميلها على الموقع، حيث أكدت الوزارة أن نتائج الطلاب تحتاج إلى ما يقرب من عشرة أيام بعد اليوم الأخير للامتحانات وهذه مدة كافية لتصحيح الإجابات، ورصد درجات الطلاب وعمليات التجميع وحساب نسبة كل طالب.

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الاول والثاني الاعدادي

لا يوجد موعد محدد لإعلان نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الاول 2024، هذا لاختلاف مواعيد بداية ونهاية الامتحانات في كل مديرية تعليمية على حدة، لذلك يتيح موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات التي انتهت بالفعل، ومازال العمل مستمر في المحافظات الأخرى ولا يحتاج الطالب سوى رقم الجلوس لمعرفة النتيجة.

تفضل بزيارة موقع مديرية التربية والتعليم .

توفر الوزارة تبويب ” نتائج الطلاب”.

اضغط على الزر السابق.

حدد أيقونة رقم الجلوس واكتب بداخلها الرقم الخاص بك.

اضغط زر ” بحث”.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

يستعد طلاب الصف الأول والثاني الاعدادي في كل المدارس الإعدادية بجميع مدن وقرى مصر، لاستقبال الدراسة مرة أخرى مع مطلع الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير، كل طالب في الموعد المحدد له سواء كان يوم دراسي صباحي أو يوم دراسي مسائي، مع العلم ان الدراسة تبدأ يوم الأحد الموافق 11 فبراير القادم في المدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة من يوم الأحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع، وتستمر الترم الثاني لمدة ثلاثة شهور وبذلك ينتهي الترم الثاني بعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني السادس من يونيو 2024 في كل محافظات مصر.