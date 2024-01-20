رابط مباشر HERE اسماء تعيينات وزارة التربية epedu.gov.iq كشوفات المقبولين بالوظائف العراق

كشفت وزارة التربية العراقية، عن أسماء المقبولين بتعيينات الوزارة، حتى أنه تم إطلاق الرابط المباشر لكي يتم تنزيل الكشوفات المعنية بالقبول، وذلك بصيغة الـ PDF لكي يتم اختيار كافة الكوادر البشرية المتقدمة في مثل هذه الوظائف، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالإستعلام عن اسماء المقبولين في وزارة التربية العراقية الـ 50 ألف عقد، وفقًا لما نص على النحو الاتي: –

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

لكي يتم اختيار الوظائف في الصفحة الرئيسية.

إدخال اسم المتقدم ورقم الطلب.

بعدها يُرجى القيام بالضغط على زر “إرسال الطلب”.

وفي النهاية تظهر لك جميع كشوفات اسماء المقبولين في تعيينات الـ 50 ألف معلم.

نسب اختيار وظائف وزارة التربية العراقية 2024

حددت وزارة التربية العراقية، نسب ومعايير القبول في الوزارة وذلك بمسابقة الـ 50 ألف معلم، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-