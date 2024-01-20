ما هي طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق عبر موقع وزارة المالية ؟

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق يتساءل عنها جميع المستفيدون في العراق لما لها من أهمية كبيرة في حياة المتقاعدين، حيث يستحق المتقاعدون الرواتب بعد إنهاء خدمتهم وبلوغهم سن المعاش، فيدفع لهم هذه الرواتب مقابل خدمتهم طيلة هذه السنوات، لذلك تقدر الحكومة دور المتقاعدين في خدمة أوطانهم طوال حياتهم ومن اجل ذلك تسعى دائمًا لرفع قيمة هذه الرواتب قدر استطاعتها، هذا وقد قرت الحكومة العراقية زيادة رواتب المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للرواتب.

ما هي شروط استحقاق رواتب المتقاعدين في العراق؟

وضعت الحكومة العراقية شروط ومعايير لاستحقاق راتب التقاعد في العراق لضمان توزيع هذه الرواتب على الفئة المستحقة الفعلية التي خدمت وطنها مدة معينة من الزمان طبقا للمعايير التي وضعت من قبل الوزارة والتي تشتمل على التالي:

لابد لمن يريد التقدم للحصول على راتب التقاعد أن يكون عمره دون الستون عاما.

كما يجب أن تكون المدة التي قضاها المتقاعد عشرين عاما على الأفل.

يشترط أن يكون لدى المتقاعد جميع المستندات التي تثبت أنه قم بسداد كافة الاشتراكات اللازمة في التأمينات الاجتماعية.

ولابد أن يكون طلب الحصول على راتب التقاعد مقدم من خلال حساب مصرفي.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين ف العراق

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق عبر موقع وزارة المالية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة المالية العراقية.

اضغط على الخِدْمَات الإلكترونية من الصفحة الرئيسة.

انقر الاستعلام عن الرواتب.

ادخل جميع البيانات المطلوبة.

اضغط الاستعلام.

يعرض لك تفاصيل الراتب وموعد الصرف.