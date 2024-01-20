طاير في السما.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأسواق الموازية

مستويات قياسية يصل إليها سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق الموازي بالوقت الحالي، ولهذا نجد البحث بشكل يومي قائم من قبل المواطنين عن السعر داخل البنوك المصرية وأيضًا داخل السوق الموازية، ونتفاجئ اليوم بهبوط جديد في السوق الموزاية، فدعونا نوضح لكم تفاصيل الخبر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

السعر الخاص بصرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل مختلف البنوك المصرية ثابت لا يتغير، سواء أثناء عمليات البيع أو عمليات الشراء، حيث جاءت أسعار الصرف في البنوك على النحو التالي:

سعر الشراء في البنوك من سعر 30.75 جنيه مصري وحتى 30.90 جنيه مصري.

عمليات البيع للدولار الواحد في البنوك بسعر يبدأ من 30.85 جنيه مصري ويصل حتى سعر 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار سوق سودا

على عكس سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك، تأتي أسعار تاريخية في السوق السوداء، حيث وصل السعر للأسف إلى مبلغ 64 جنيه مصري، حيث أمس وصل متوسط سعر الصرف من مبلغ 61 إلى 64 جنيه مصري، ولكن تراجع اليوم إلى مبلغ 59 جنيه مصري، ولكن للأسف الفارق بين البنك والسوق السوداء ما زال كبيرًا للغاية، حيث البنك سعره 30 وبضع قروش، بينما الأسواق السوداء فالفارق كبير والفجوة مرتفعة تقريبًا بنسبًا 100% عن سعره البنكي.

متى يجتمع البنك المركزي؟

لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري تجتمع مرات عدة في العام من أجل حسم نسبة الفائدة على الإقراض والإيداع، ومفترض أن يجتمع البنك اجتماعه القادم في الأول من شهر فبراير من أجل تحديد نسبة الفائدة، وفي انتظار التأكيد على سعر الدولار الرسمي في البنك، والذي سيرتفع أو يظل ثابتًا كما هو دون تغيير، فبعد الاجتماع تتضح الرؤيا.